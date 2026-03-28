شهيد وإصابات في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف النَّار بغزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الإصابات .

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار بغزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء 691 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,876 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,267 شهيدًا، و 171,976 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفي آخر التطورات، ارتقى شهيد، وأصيب آخرون، صباح يوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد المواطن فهمي قدوم بنيران قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة، فيما أصيب آخرون أحدهم بحالة خطرة، جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على منازل المواطنين في منطقة الشمعة بالبلدة القديمة في غزة.

وأطلق الطيران المروحي نيرانه بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف تجاه مناطق شرقي وجنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

