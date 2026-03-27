ارتفاع أسعار الذهب

ارتفع سعر ‌الذهب بأكثر من واحد في المئة، يوم الجمعة، مدعوما بعمليات شراء، لكنه في طريقه لتكبّد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

وتقدم الذهب في المعاملات الفورية (1.1%) إلى (4428.30) دولارا للأوقية (عند الساعة 0228 بتوقيت جرينتش) لكن المعدن النفيس انخفض بنحو (​1.3%) منذ بداية الأسبوع، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة ‌للذهب تسليم أبريل (1.1%) إلى (4423.40) دولارًا للأوقية.

وانخفض الذهب بنحو (17%) بضغط من ارتفاع الدولار ​الذي ارتفع بأكثر من 2% خلال تلك الفترة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية (​1.1%) إلى (68.80) دولارًا للأوقية، وزاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية (​2.1%) إلى 1865.13 دولارًا، وكسب البلاديوم (2.7%) ليصل إلى (1389.80) دولارا.

المصدر / وكالات