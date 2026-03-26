لبنان: شهداء في الجنوب وحزب الله يدكُّ جنود الاحتلال ويوقع إصابات مباشرة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 آذار/مارس الجاري عدوانه على لبنان، ما أسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، فيما يواصل حزب الله استهداف الاحتلال وإيقاع إصابات مباشرة في صفوفهم.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الهجمات التي تستهدف مناطق لبنانية منذ مطلع آذار/مارس إلى 1094 شهيدًا و3119 جريحاً، في ظل استمرار الغارات على عدة مناطق بينها الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب البلاد.

العدوان على لبنان

أصيب 7 مواطنين في غارة إسرائيلية على بلدة تولين الجنوبية، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 3 شهداء وإصابة 4 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة كونين الجنوبية.

وارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون إثر غارتين إسرائيليتين على بلدتي البيسارية وحاروف جنوبي البلاد، في ظل استمرار التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية.

وشن طيران الاحتلال غارات على برج قلاويه والنبطية الفوقا وقبريخا وصريفا

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله استهداف دبّابة ميركافا قرب خزّان بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة، ليصبح عدد الدبّابات المستهدفة في البلدة اليوم 8 دبّابات.

وفي بيان منفصل، قال حزب الله إنه استهدف 3 دبّابات ميركافا في بلدة دير سريان بصواريخ موجّهة وحقّقوا إصابة مؤكّدة، ليصبح عدد الدبّابات المستهدفة في البلدة اليوم 5 دبّابات، كما استهدف دبّابة ميركافا في بلدة دبل، ودبابة أخرى قرب مِهَنيّة بلدة القنطرة بصاروخين موجّهين وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

وأكد حزب الله أن مجاهديه استهدفوا دبّابة ميركافا قرب مِهَنيّة بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة، وأثناء محاولة مروحية معادية إخلاء الإصابات الناتجة عن الاشتباكات، تم استهدافها بصاروخ دفاع جوي وإجبارها على التراجع.

واشتبك مجاهدو حزب الله عند الساعة 03:00 مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر على طريق بلدة القنطرة في محيط المسجد وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

وفي بيان منفصل، قال حزب الله "أثناء محاولة قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ التقدّم باتّجاه بلدة دير سريان عند الساعة 02:20، اشتبك معها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة كما استهدفوا دبّابة ميركافا قرب البركة بصاروخ مباشر وحقّقوا إصابات مؤكّدة"

المصدر / فلسطين أون لاين