كشفت إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل عملية تجسس لصالح إيران تورط فيها فتى يبلغ (14 عامًا) مبلغ ماديّ؛ حيث صوّر مقاطع فيديو لمقر وزارة الجيش الإسرائيلي ولمستشفى إيخلوف بـ "تل أبيب".

وقالت النيابة العامة الإسرائيلية، إن الفتى يواجه لائحة اتهام أمام المحكمة المركزية للأحداث في "تل أبيب"، تشمل التواصل مع عميل أجنبي، ونقل معلومات إلى "العدو"، وعرقلة سير التحقيق، وذلك بزعم تنفيذه مهامًا لصالح جهات معادية مقابل أموال، رغم اشتباهه بأنها جهات إيرانية.

وبحسب بيان النيابة، فإن القاصر تواصل في أبريل/نيسان 2025 مع شخص عبر تطبيق "تلغرام"، بعد اطلاعه على إعلان عمل، حيث اتفق معه على تنفيذ مهام مقابل مبلغ 1170 تُحوّل بعملات رقمية إلى محافظ إلكترونية.

ونفذ الفتى عدة مهام داخل "تل أبيب" ومحيطها، شملت رشّ عبارات غرافيتي في مناطق مختلفة وعلى مركبات، وتصوير مقاطع فيديو في محيط مستشفى "إيخيلوف" وأحياء في "رمات غان".

كما نفذ مهام إضافية، تشمل تصوير أفق المدينة مع وصف موقع مقر وزارة الجيش "الكرياه"، كما طُلب منه استئجار شقة قريبة من الموقع والتواصل مع مالكي شقق في المنطقة.

وأضافت أن من بين المهام التي طُلب تنفيذها أيضًا، رشّ عبارة على منزل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلا أن الفتى أبلغ بعدم قدرته على تنفيذها في حينه بسبب التزامه الدراسي.