الأمم المتحدة تحذر من كارثة محتملة جراء ضرب المواقع النووية في إيران و"إسرائيل"

25 مارس 2026 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
...
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، من أن الضربات الصاروخية قرب المواقع النووية في إيران و"إسرائيل" قد تؤدي إلى "كارثة"، مشيراً إلى الخطر الهائل لمزيد من التصعيد في المنطقة.

وجاءت التحذيرات خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان عقد بناءً على طلب دول مجلس التعاون الخليجي الست والأردن.

وتصاعدت التوترات منذ 28 شباط/فبراير إثر عدوان الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران، وردت طهران باستهداف ديمونا جنوب "إسرائيل"، فيما شنت غارات جوية إسرائيلية وأميركية على منشأة بوشهر النووية الإيرانية.

وقال تورك إن الوضع "بالغ الخطورة وصعب التنبؤ بمآلاته"، محذراً من أن ديناميكيات الصراع المعقدة قد تُشعل أزمات وطنية وإقليمية وعالمية، مشدداً على أن "الحرب لم تعد أداة مقبولة في العلاقات الدولية".

