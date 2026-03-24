بلدية "تل أبيب": القصف الإيراني صباح اليوم أدى إلى نزوح 93 عائلة إسرائيلية

أعلنت بلدية "تل أبيب"، الثلاثاء، عن نزوح 93 عائلة إضافية من المدينة جراء القصف الإيراني الذي استهدف مناطق متعددة صباح اليوم، ليضاف هذا العدد إلى نحو 1500 ساكن تم إجلاؤهم منذ بدء الحرب.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم الإيراني أسفر عن أضرار بالغة في 12 مبنى و9 مركبات في المدينة، بينما تدوي صفارات الإنذار بشكل مستمر في مناطق واسعة من "إسرائيل"، مع تدفق المزيد من موجات الصواريخ الإيرانية.

من جانبها، أعلنت إيران عبر الحرس الثوري عن إطلاق "الموجة 79" من الهجمات، مشيرة إلى أنها شملت صواريخ من طراز سجيل وعماد وخيبر شكن، بالإضافة إلى مسيرات هجومية، واستهدفت مراكز أمنية وعسكرية في تل أبيب، ورمات غان، والنقب، وبئر السبع.

وتأتي هذه التطورات ضمن تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة والعدوان الأمريكي الإسرائيلي المستمر على إيران، ورد الأخيرة على المدن داخل "إسرائيل".















