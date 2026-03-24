حزب الله يعلن استهداف دبابات ميركافا جنوبي لبنان ويحقق إصابات مباشرة

انتحار جندي إسرائيلي في أحد الملاجئ أثناء الضربات الصاروخية الإيرانية

إيران تعيّن محمد باقر ذو القدر أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفًا للاريجاني

مئات الأطباء البريطانيين يحتجون على طعن الهيئة الطبية في حكم تبرئة غسان أبو ستّة

الحرس الثوري يهدد بقصف قوات الاحتلال على حدود لبنان وغزة

زعيم ميليشيات شمال غزة يكشف طلبًا إسرائيليًا بمشاركتهم في عمليات جنوب لبنان

50 هجوماً سيبرانياً ناجحاً ضد "إسرائيل" خلال الحرب مع إيران

غارات إسرائيلية على مخيمات فلسطينية جنوب لبنان تخلف 3 شهداء

الصحة بغزة: 687 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

صيام ستة أيام من شوال.. ثواب عظيم كصيام الدهر

حزب الله يعلن استهداف دبابات ميركافا جنوبي لبنان ويحقق إصابات مباشرة

24 مارس 2026 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
أرشيفية

أعلن حزب الله، الثلاثاء، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

وقال الحزب في بيان اطلعت عليه "فلسطين أون لاين"، إن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 11:30 صباحاً ثلاث دبابات من طراز "ميركافا" في محيط معتقل الخيام باستخدام صواريخ موجهة، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

وأضاف في بيان منفصل أن مقاتليه استهدفوا أيضاً دبابة "ميركافا" بواسطة طائرة مسيّرة أثناء مرورها على طريق بلدة القوزح جنوبي لبنان، مؤكداً تحقيق إصابة دقيقة.

وأشار الحزب إلى أن هذه العمليات تأتي "دفاعاً عن لبنان وشعبه"، في إطار التصدي للتحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

