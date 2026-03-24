حزب الله يعلن استهداف دبابات ميركافا جنوبي لبنان ويحقق إصابات مباشرة

أعلن حزب الله، الثلاثاء، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

وقال الحزب في بيان اطلعت عليه "فلسطين أون لاين"، إن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 11:30 صباحاً ثلاث دبابات من طراز "ميركافا" في محيط معتقل الخيام باستخدام صواريخ موجهة، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

وأضاف في بيان منفصل أن مقاتليه استهدفوا أيضاً دبابة "ميركافا" بواسطة طائرة مسيّرة أثناء مرورها على طريق بلدة القوزح جنوبي لبنان، مؤكداً تحقيق إصابة دقيقة.

وأشار الحزب إلى أن هذه العمليات تأتي "دفاعاً عن لبنان وشعبه"، في إطار التصدي للتحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

