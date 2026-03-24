فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إيران: غارات على منشآت الطاقة في أصفهان وخرمشهر والحرس الثوري ينفِّذ الموجة 78

لبنان: شهداء في عيتيت وشامون وحزب الله يستهدف ثكنة "ليمان" وتجمعاً للاحتلال

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

من إيران إلى ديمونا.. الضربات القاسية تعيد رسم معادلة القوة

حرب تحسم المصير.. من ذكرى الغدر إلى فرصة الانزياح

أين لبنان من وقف إطلاق النار مع إيران؟

التربية: إنشاء مدارس مؤقتة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة بغزة

96% من أطفال غزة يشعرون بقرب الموت... والفتيات يواجهن المخاطر

بين الإغلاق و"ذبح القُربان".. الأقصى يُهوَّد

عيدٌ بلا ضحكة... كريم يقطع ثلاثة كيلومترات بدراجته حاملًا نبأ استشهاد عائلته

قصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ.. خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة في غزَّة

24 مارس 2026 . الساعة 08:07 بتوقيت القدس
غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة (أرشيفية)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستغلًا انشغال العالم والرأي العام بالعدوان على إيران.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 687 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,845، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,263 شهيدًا، و 171,944 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفي آخر التطورات، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة، فيما واصلت آليات الاحتلال إطلاق النار تجاه مناطق شرقي مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال نيرانها صوب مناطق شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ومن جهته، أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال يواصل تصعيد عدوانه على أهالي قطاع غزة عبر عمليات القتل المتواصلة على امتداد القطاع، من خلال استهداف المدنيين ونقاط الشرطة الفلسطينية.

وأشار قاسم في تصريح صحفي، إلى أن هذا التصعيد يشكّل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، واستهتاراً بمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، داعيًا الدول الوسيطة والضامنة إلى تحمّل مسؤولياتها، وإلزام الاحتلال بوقف خروقاته للاتفاق وتنفيذ استحقاقاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة