قصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ.. خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة في غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستغلًا انشغال العالم والرأي العام بالعدوان على إيران.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 687 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,845، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,263 شهيدًا، و 171,944 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفي آخر التطورات، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة، فيما واصلت آليات الاحتلال إطلاق النار تجاه مناطق شرقي مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال نيرانها صوب مناطق شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ومن جهته، أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال يواصل تصعيد عدوانه على أهالي قطاع غزة عبر عمليات القتل المتواصلة على امتداد القطاع، من خلال استهداف المدنيين ونقاط الشرطة الفلسطينية.

وأشار قاسم في تصريح صحفي، إلى أن هذا التصعيد يشكّل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، واستهتاراً بمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، داعيًا الدول الوسيطة والضامنة إلى تحمّل مسؤولياتها، وإلزام الاحتلال بوقف خروقاته للاتفاق وتنفيذ استحقاقاته.

المصدر / فلسطين أون لاين