إيران: غارات على منشآت الطاقة في أصفهان وخرمشهر والحرس الثوري ينفِّذ الموجة 78

في اليوم الـ25 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، استهدفت الغارات عدة مناطق مدنية وحيوية في أصفهان وخرمشهر، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني هجوما واسعا على الأراضي المحتلة.

العدوان على إيران

شنّت الولايات المتحدة و"إسرائيل" عدواناً على منشآت الطاقة في مدينتي أصفهان وخرمشهر، ما أسفر عن أضرار مادية في المنشآت والمنازل المحيطة، دون وقوع إصابات بشرية، وفق ما أفادت به وكالة "فارس" الإيرانية.

وفي أصفهان، طال العدوان مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الضغط على شارع كاوه، ما أدى إلى تضرر أجزاء من المنشآت والمنازل المجاورة، بحسب الوكالة.

أما في خرمشهر، فقد استهدف الاعتداء خط الغاز التابع لمحطة الكهرباء، حيث أصاب مقذوف منطقة خارج المحطة، دون تسجيل أي إصابات، وفق تصريحات محافظ المدينة التي نقلتها "فارس".

عمليات الحرس الثوري

أعلن الحرس الثوري في إيران، تنفيذ الموجة الـ78 من عملية "وعد صادق 4"، استهدفت مواقع في "إيلات" و"ديمونا" وشمال "تل أبيب"، إضافة إلى بعض القواعد التابعة للجيش الأميركي في المنطقة، باستخدام صواريخ دقيقة الإصابة من طراز "عماد" و"قدر" متعددة الرؤوس، إلى جانب الطائرات مسيّرة الانتحارية.

وأكد البيان أن طهران "تجري المفاوضات مع المعتدين بالصواريخ والقوة النارية ومن موقع قوة وتأثير ميداني"، لافتاً إلى أن القسم الأكبر من وحدات حرس الثورة القتالية، إضافة إلى قوات التعبئة الشعبية "الباسيج"، لم تدخل المعركة بعد.

كما أعلن الجيش الإيراني، أأنّ منظومات الدفاع الجوي التابعة له نجحت في إسقاط طائرتين مسيّرتين في منطقتي "قشم" و"كرمان" بجنوب وجنوب شرق البلاد.

وأوضح بيان صادر عن العلاقات العامة للجيش، أنّ إجمالي عدد الطائرات المسيّرة التي تمّ تدميرها منذ بدء العدوان الأميركي-الإسرائيلي على البلاد ارتفع إلى 131 طائرة.

وكان قد نفّذ حرس الثورة، الموجة الـ77، إهداءً لشهداء المقاومة: المتحدث باسم حرس الثورة الإيرانية علي محمد نائيني، والناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، ومسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، حيث استهدفت مواقع تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في شمال ووسط وجنوب الأراضي المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين