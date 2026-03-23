"حماس": تصعيد العدوان على غزة انتهاك صارخ لوقف النَّار واستغلالٌ لانشغال العالم

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال يواصل تصعيد عدوانه على أهالي قطاع غزة عبر عمليات القتل المتواصلة على امتداد القطاع، من خلال استهداف المدنيين ونقاط الشرطة الفلسطينية.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، يوم الاثنين، أن هذا التصعيد يشكّل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، واستهتاراً بمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم

وأوضح أن الاحتلال يستغل انشغال العالم والرأي العام بالعدوان على إيران لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة.

ودعا قاسم الدول الوسيطة والضامنة إلى تحمّل مسؤولياتها، وإلزام الاحتلال بوقف خروقاته للاتفاق وتنفيذ استحقاقاته.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الساري منذ أكتوبر العام المنصرم، وصعد مؤخرًا استهدافه لعناصر الشرطة، مستغلًا انشغال العالم بالملف الإيراني.

