3 شهداء باستهداف مركبة شرطة وسط قطاع غزة

3 شهداء باستهداف مركبة شرطة وسط قطاع غزة

22 مارس 2026 . الساعة 16:53 بتوقيت القدس
قصف مركبة شرطة في مخيم النصيرات وسط القطاع

اشتشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرين بجروح متفاوتة، مساء الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة للشرطة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أنَّ طائرة إسرائيلية مُسيرة استهدفت مركبة شرطة على دوار "أبو صرار" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 3 مواطنين، وإصابة أخرين، وصلوا إلى مستشفى العودة.

من جانبها، نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني ثلاثة من ضباط الشرطة ومنتسبيها الذين ارتقوا بقصف من طائرات الاحتلال لمركبة شرطة في مخيم النصيرات.

وأدانت الوزارة جرائم الاحتلال المستمرة بارتكاب المجازر بحق ضباط وعناصر الشرطة واستهدافهم وهم على رأس عملهم وهم يقدمون الخدمة للمواطنين.

وطالبت وزارة الداخلية مجتمع الدولي بالتحرك العاجل للجم هذا السلوك الإجرامي للاحتلال.

وكان فلسطيني استشهد وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، صباح الأحد، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال؛ استهدفت مجموعة من المواطنين غربي مدينة غزة.

والأسبوع الماضي، استشهد 9 من عناصر الشرطة، بينهم مدير شرطة التدخل بالمحافظة الوسطى العقيد إياد أبو يوسف، في استهداف طائرات الاحتلال مركبة شرطة، على شارع صلاح الدين في منطقة الزوايدة، وسط القطاع.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
