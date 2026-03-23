"الطاقة الدولية": الأزمة الحالية تتجاوز أزمتي النفط في السبعينيات

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتيح بيرول، إن الوكالة تجري مشاورات مع حكومات في آسيا وأوروبا حول إمكانية إطلاق المزيد من مخزونات النفط إذا اقتضت الحاجة، نتيجة تداعيات الحرب على إيران، واصفًا الأزمة في "الشرق الأوسط" بأنها "شديدة للغاية".

وأضاف بيرول خلال حديثه للنادي الصحفي الوطني في كانبيرا، يوم الاثنين "إذا كان ذلك ضرورياً، بالطبع سنفعل. سننظر إلى الظروف، نحلل الأسواق ونقيّمها، ونتشاور مع دولنا الأعضاء".

المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتيح بيرول

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الوكالة وافقت في 11 آذار/مارس الجاري، على إطلاق رقم قياسي قدره 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، موضحاً أنه لن يكون هناك مستوى سعري محدد لتحفيز أي إطلاق إضافي للمخزونات.

وأعلن أن العالم يخسر نحو 11 مليون برميل نفط يوميًا نتيجة الحرب الأمريكية "الإسرائيلية" على إيران، في تطور وصفه بأنه يتجاوز تأثير أزمتي النفط في عامي 1973 و1979 مجتمعتين، مشيرًا إلى أن وضع الطاقة العالمي بات "خطيرًا جدًا"، ومحذرًا من أن حجم الأزمة لم يُقدّر بشكل كافٍ من قبل صناع القرار حول العالم.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت منتصف مارس الجاري أن أكثر من 400 مليون برميل من الاحتياطيات ستُضخ في الأسواق قريبًا، منها 72% نفط خام و27% منتجات نفطية، لتعويض اضطرابات الإمدادات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز.





