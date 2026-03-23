صحيفة أمريكية: المخاوف من استنزاف الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية قد تتفاقم

23 مارس 2026 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
دمار في مبنى استهدفته الصواريخ الإيرانية في عراد

حذَّرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية من أن "المخاوف من استنزاف مخزون الجيش الإسرائيلي من الصواريخ الاعتراضية قد تتفاقم في الأسابيع المقبلة إذا طالت الحرب".

وقالت الصحيفة "لعل ما يثير القلق بقدر الدمار في 'ديمونا' و'عراد' هو اعتراف الجيش الإسرائيلي بمحاولته اعتراض الصاروخين الإيرانيين".

وأشارت إلى أن "الإخفاق في اعتراض الصواريخ الإيرانية أثار القلق حول نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وقدرته على الحماية".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "سيمافور" الأميركي، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن "إسرائيل" أبلغت الولايات المتحدة بأن مخزونها من صواريخ الاعتراض المخصصة للتصدي للصواريخ البالستية بدأ بالنفاد.

وقال المسؤول الأميركي للموقع إن الولايات المتحدة كانت على دراية منذ عدة أشهر بانخفاض قدرة "إسرائيل" على الدفاع الصاروخي.

وأشار المسؤول إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستسعى لبيع أو مشاركة أي من صواريخها الاعتراضية مع "إسرائيل".

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه "إسرائيل". كما تستهدف إيران مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الصواريخ الإيرانية #الحرب على إيران #الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية

