إصابة 10 فلسطينيين وإحراق ممتلكات بهجمات لمستوطنين في الضفة

أصيب 10 فلسطينيين بجروح في هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، كما تعرضت مركبات وممتلكات فلسطينية للحرق في بلدتي دير شرف ودير الحطب قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن "حصيلة الإصابات التي تعاملت معها في هجوم المستوطنين على قرية دير الحطب، بلغت 10 إصابات نقلتها إلى المستشفى".

وأوضحت أن من بين الإصابات "إصابة بالرصاص الحي في القدم، و6 إصابات نتيجة الاعتداء بالضرب، وحالة اختناق من الدخان، بالإضافة إلى إصابة بحجر في الرأس".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، هاجم المستوطنون منازل المواطنين في القرية وأحرقوا عددا منها بالإضافة لحرق عدد من المركبات.

وفي قرية دير شرف، شمال غرب نابلس، قال شهود عيان إن مستوطنين يستقلون 7 مركبات مدنية وصلوا إلى أطراف قرية دير شرف، وأحرقوا جرافة وشاحنة صغيرة ومركبات متوقفة في مشطب للسيارات.

وأشار الشهود إلى محاولة المستوطنين الاعتداء على عدد من المنازل لكنهم لم يتمكنوا من دخولها.

وشمال غرب نابلس أيضا، قالت وكالة "وفا" إن "نحو 30 مستوطنا ملثماً هاجموا منطقة المسعودية الأثرية، وأضرموا النار في جزء من خيمة سياحية، قبل أن يتصدى لهم الشبان ويجبروهم على الانسحاب من المكان".

ومنذ مساء السبت، يشن المستوطنون سلسلة هجمات استهدفت مواقع متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت إصابة17 فلسطينيا وحرق مركبات ومنازل، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني وإعلام حكومي.

وخلال شهر فبراير/ شباط الماضي، نفذ المستوطنون 511 اعتداء بالضفة الغربية، بينما قتل 7 فلسطينيين برصاص المستوطنين منذ نهاية فبراير حتى اليوم الأحد، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إجمالا، عن استشهاد 1133 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال نحو 22 ألفا.

وإلى جانب القتل والاعتقال، تركزت اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي يعدها المجتمع الدولي أراض محتلة.

