نهائي رابطة المحترفين الإنكليزية: أرسنال يطارد المجد ومانشستر سيتي يتمسّك بالتاريخ

يستضيف ملعب ويمبلي مساء اليوم الأحد مواجهة مرتقبة بين أرسنال ومانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية لموسم 2025–2026، حيث يسعى الفريقان لحصد أول ألقابهما المحلية هذا الموسم.

ويمتلك مانشستر سيتي سجلًا حافلًا في البطولة، إذ تُوّج باللقب تسع مرات، متجاوزًا معظم الفرق سوى ليفربول صاحب العشرة ألقاب. على الجانب الآخر، يبحث أرسنال عن لقبه الثالث في المسابقة بعد تتويجه عامي 1987 و1993، على الرغم من كونه أكثر الفرق خسارة في نهائيات البطولة بواقع ست مرات، كان آخرها في 2018 أمام السيتي.

تحديات الفريقين قبل النهائي

يأتي النهائي بعد أيام صعبة على السيتي الذي ودّع دوري أبطال أوروبا إثر خسارته أمام ريال مدريد بنتيجة إجمالية 5-1، ليترك التركيز على كأس الرابطة ومواجهة بين المدرب بيب غوارديولا وتلميذه السابق ميكيل أرتيتا.

ويتصدر أرسنال الدوري بفارق تسع نقاط عن السيتي، مما يمنحه أفضلية معنوية قبل النهائي، في حين يسعى السيتي للحفاظ على سجله التاريخي في النهائيات، إذ فاز بـ8 من أصل 9 نهائيات خاضها في كأس الرابطة وحقق الفوز في آخر 7 نهائيات متتالية منذ 1974.

رهانات على اللقب

وفق موقع أوبتا للإحصائيات، أرسنال يُعتبر المرشح الأبرز للتتويج بنسبة 51.9% خلال الوقت الأصلي، مقابل 48.1% لمانشستر سيتي، في مباراة قد تشكل نقطة فاصلة لأرسنال على طريق كسر عقدة "الوصيف الدائم" وتحقيق ألقاب محلية إضافية، بينما يسعى السيتي للحفاظ على تاريخ لا يُضاهى في النهائيات الكبرى.

النهائي يجمع بين متصدر الدوري ووصيفه، وسط ترقب جماهيري واسع ومتابعة خاصة لعشاق كرة القدم الإنجليزية حول العالم.

