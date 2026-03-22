توقعات الطقس: برد وأمطار متقطعة مستمرة حتى الثلاثاء

علنت دائرة الأرصاد الجوية أن اليوم الأحد سيشهد أجواء غائمة بشكل عام وباردة خلال النهار، مع زخات أمطار متفرقة تغطي معظم المناطق، وقد تكون غزيرة أحيانًا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح بردية. الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة معتدلة إلى نشطة، مع هبات قوية متفرقة.

أما مساءً وليلاً، فسيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى كليًا، مع برودة شديدة ليلاً وزخات أمطار خفيفة على بعض المناطق. الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج في البحر ضعيف.

غدًا الاثنين: غيوم كثيفة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وفرص لزخات أمطار متفرقة في بعض المناطق. الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط الموج.

الثلاثاء: غيوم عامة دون تغيير ملحوظ في الحرارة، مع إمكانية زخات أمطار على بعض النقاط. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط متفرقًا، والبحر متوسط الارتفاع.

الأربعاء: عودة الغيوم الكثيفة مع برودة تصل إلى شديدة، وزخات أمطار غزيرة على معظم المناطق مصحوبة بعواصف رعدية ورياح بردية أحيانًا. الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة مع هبات قوية.

تحذير هام: حذرت الدائرة من مخاطر السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والانزلاق على الطرق الرطبة، بالإضافة إلى سرعة الرياح المتزايدة.

المصدر / فلسطين أون لاين