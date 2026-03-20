إيران تطلق 10 موجات صاروخية نحو وسط "إسرائيل" وتلحق أضراراً بالبنية التحتية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إيران أطلقت 10 موجات من الصواريخ والمسيرات تركزت على استهداف وسط "إسرائيل"، ما أدى لاندلاع حرائق وأضرار في البنية التحتية للطاقة والمياه.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن إيران أطلقت أكثر من 10 دفعات صاروخية باتجاه "إسرائيل" منذ صباح الجمعة في تطور استثنائي".

ولم يتوقف دوي صفارات الإنذار خلال الساعات الأخيرة في عموم "إسرائيل" بسبب سقوط الصواريخ القادمة من إيران وحزب الله.

وأعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري تنفيذ "الموجة الـ67" من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدين استهداف مواقع تمركز طائرات التزوّد بالوقود الإستراتيجية في مطار بن غوريون، لكونها تلعب دورا أساسيا في دعم العمليات الجوية ضد إيران.

كما شمل الهجوم الواسع استهداف وزارة الأمن الداخلي في القدس المحتلة، ومبنى القناة 13 في "تل أبيب"، بالإضافة إلى مراكز أقمار صناعية ورادارات موزعة بين وسط وشمال وجنوب الأراضي المحتلة.

دوت صفارات الإنذار في "تل أبيب" الكبرى وحيفا وأسدود، وأقرت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا صاروخية ومقذوفات في مدينة رحوفوت جنوب "تل أبيب"، ما أسفر عن اندلاع حريق في منزل وتضرر منشآت طاقة ومياه، إضافة إلى وقوع أضرار قرب معهد "وايزمان" للعلوم.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر حفرة كبيرة خلّفتها الشظايا وتصاعد النيران من مبان سكنية، فيما أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة امرأة بجروح متوسطة في الدفعة الصاروخية الأخيرة على وسط "إسرائيل" أثناء توجهها إلى ملجأ.

وبحسب الإسعاف الإسرائيلي ارتفع عدد الإصابات في روحوفوت، إلى 10 إصابات صنف بأنها طفيفة وتنوع سبب الإصابات بين الشظايا والتدافع أثناء الهروب إلى الملاجئ.

وفي سياق متصل، اعترفت شركة "مصافي النفط المحدودة" في حيفا بتضرر بنية تحتية أساسية للكهرباء، جراء هجوم صاروخي إيراني وقع أمس الخميس.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة "تل أبيب" أن الهجوم استهدف المجمع الذي يغذي مرافق خدمية، في حين أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن الأضرار طالت شبكة الكهرباء وأدت لانقطاعات مؤقتة في التيار بمناطق مختلفة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة هجمات على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه "إسرائيل".

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، إلا أن بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

المصدر / وكالات