لبنان: حصيلةٌ جديدة للشهداء وحزب الله يقصف تجمعات العدو في الطيبة ومارون

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه الـ 19على التوالي مخلفًا مئات الشهداء والإصابات، فيما واصل حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة داخل الأراضي اللبنانية، وأخرى في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

العدوان على لبنان

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طائرات حربية إسرائيلية، استهدفت "بلدتي بافليه وحانين في قضاءي صور وبنت جبيل"، و"تزامن ذلك مع قصف مدفعي من العيار الثقيل على قرى القطاعين الغربي والأوسط"، ما أسفر عن "سقوط إصابات عملت سيارات الدفاع المدني على نقلهم إلى مستشفيات صور".

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 1001 شهيداً وإصابة 2584 آخرين في العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار.

وأشارت وزارة الصحة إلى ارتقاء 33 شهيدًا و152 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومن بين الشهداء 118 طفلا و79 سيدة، بينما من بين الجرحى 365 طفلا و414 سيدة.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله استهداف مستوطنتي المنارة و"مرغليوت" بصليتين صاروخيتين، وتجمعاً لجنود "الجيش" الإسرائيلي في حديقة بلدة مارون الراس الحدودية بصلية صاروخية.

وفي بيانٍ آخر، قال حزب الله إنه استهدف تجمعاً لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بالقذائف المدفعية.

واستهدف حزب الله تجمّعاً لجنود "جيش" العدو في تلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة بقذائف المدفعية، كما استهدف عند الساعة (17:20 بتوقيت بيروت) تجمّع آليات لـ"جيش" الاحتلال في مشروع الطيبة بالقذائف المدفعية.

واستهدف حزب الله تجمّعاً لجنود الاحتلال في خربة الكسيف جنوب غربي بلدة الطيبة بالقذائف المدفعية، كما استهدف موقع "هرمون" عند الساعة (19:00) بصلية صاروخية.

وفي إطار توسيع دائرة الاستهداف، قصفت المقاومة شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية، فيما استهدفت مستوطنة "شتولا"، وذلك ضمن التحذير الذي وجّهته للمستوطنات الشمالية.

كما استهدفت مستوطنة "كريات شمونة" للمرّة السادسة اليوم بصلية صاروخية، في سياق الردّ على الاعتداءات، واستهدفت أيضاً تجمّعاً لجنود الاحتلال في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة "كفاريوفال" بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

المصدر / فلسطين أون لاين