لبنان: شهداء في الجنوب وحزب الله يستهدف 6 دبابات "ميركافا" ويوقع إصابات للاحتلال

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه الـ 18على التوالي مخلفًا مئات الشهداء والإصابات، فيما واصل حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة داخل الأراضي اللبنانية، وأخرى في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

آخر التطورات في لبنان

أعلنت مصادر صحفية ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على شعث إلى 6 شهداء بينهم امرأتان وطفلان، فيما شن طيران الاحتلال غارة جديدة استهدفت جسر القاسمية.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية، إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار الجاري، إلى 968 شهيدًا و2432 جريحًا.

عمليات حزب الله

أفادت المقاومة الإسلامية في لبنان بأن مجاهديها استهدفوا، عند الساعة 00:05 الخميس 19 آذار/مارس، دبابة "ميركافا" في بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة بصاروخ موجّه، محققين إصابة مباشرة.

وأطلقت المقاومة عند الساعة 01:15 صواريخ موجّهة أخرى على 3 دبابات إضافية، ما أدى إلى إصابات مباشرة، ليصل عدد الدبابات المستهدفة إلى 4.

وفي الساعة 01:30، أطلقت المقاومة صواريخ موجّهة على دبابتين إضافيتين في نفس الموقع، ما رفع عدد الدبابات المستهدفة إلى 6 حتى لحظة صدور هذا البيان. ولا تزال المقاومة تستهدف المنطقة بصليات صاروخية وقذائف مدفعية، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحيات الإسرائيلية.

قالت المقاومة في بيان لها إن "جيش" الاحتلال حاول للمرة الثالثة خلال أسبوع تنفيذ محاولة تقدّم إضافي باتجاه منطقة البيدر الفقعاني شمال الطيبة. وبعد رصد القوات المعادية، نصب مجاهدو المقاومة كميناً محكماً، استهدفوا خلاله القوة بصواريخ موجّهة أدت إلى تدمير دبابة بشكل مباشرة.

وحاولت قوات الاحتلال الاستمرار بالتقدّم نحو منطقة أبو مكنّى في دير سريان، فتعرضت للاستهداف مجدّداً بصواريخ المقاومة، ما أدى إلى تدمير 5 دبّابات "ميركافا" إضافية، وشوهد جنود العدو يفرّون من منطقة الاشتباك.

وعقب ذلك، استقدم الاحتلال عدداً من المروحيات لإخلاء الإصابات تحت غطاء ناري ودخاني كثيف، لكن المجاهدين استهدفوا منطقة الإخلاء بصليات صاروخية وقذائف مدفعية.

وذكرت وسائل الإعلام العبري أن الحادث الأمني يُعد صعباً، وأن الرقابة العسكرية فرضت حظراً على التفاصيل.

