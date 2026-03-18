بزشكيان يعلن استشهاد وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء، استشهاد وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، بعدوان أميركي-إسرائيلي يوم أمس.

ونعى بزشكيان، في منشور على منصّة "إكس"، عدداً من المسؤولين الإيرانيين الذين ارتقوا في عمليات اغتيال، معرباً عن حزنه العميق لفقدانهم.

وقال بزشكيان، إنّ "الاغتيال الغادر أفجعنا بزملائنا الأعزاء إسماعيل خطيب، وعلي لاريجاني، وعزيز نصير زاده، إلى جانب عدد من أفراد عائلاتهم والفريق المرافق لهم".

وتقدّم الرئيس الإيراني بأحرّ التعازي إلى الشعب الإيراني باستشهاد عضوين في الحكومة، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وعدد من القادة العسكريين والتعبويين، مؤكداً ثقته بأنّ "نهجهم سيستمرّ بقوة أكبر من ذي قبل".

وأكد الرئيس الإيراني أن هذه العملية تمثل “جريمة بشعة” تستهدف استقرار إيران وأمن مواطنيها وقياداتها، مشدّدًا على أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للرد على هذه الهجمات والدفاع عن النفس.

وشغل السيد إسماعيل خطيب منصب وزير الاستخبارات في إيران منذ عام 2021، وهو رجل دين ومسؤول أمني يمتلك خبرة طويلة في المؤسسات الأمنية والقضائية.

كما تولّى قبل ذلك عدة مناصب، أبرزها رئاسة مركز حماية المعلومات في السلطة القضائية والعمل في أجهزة أمنية مختلفة، ما أكسبه خبرة واسعة في مجالات الاستخبارات والأمن الداخلي.

وكان قد ارتقى وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، في اليوم الأول من العدوان المشترك على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، مع المرشد الأعلى الأسبق علي خامنئي وعدد من القيادات العسكرية.

وأمس الثلاثاء، أعلن التلفزيون الإيراني استشهاد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني مع نجله وعدد من مرافقيه بعدوان أميركي-إسرائيلي.