الاحتلال يقصف منشأة الغاز العملاقة في "بوشهر" بإيران وسط تهديدات بالرد

في تطور عسكري خطير ينذر بانتقال المواجهة إلى مرحلة استهداف المصالح الاقتصادية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتنفيذ هجوم جوي استهدف منشأة غاز كبرى في مدينة بوشهر جنوب إيران، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد نوعي وغير مسبوق.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول رفيع أن الهجوم نُفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فيما ذكرت القناة 12 أن استهداف مصنع لمعالجة الغاز يمثل "المفاجأة الأولى" التي تم التلويح بها في وقت سابق، ويعد أول استهداف مباشر لبنى تحتية اقتصادية داخل إيران.

بدورها، أفادت منصة "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، بأن "سلاح الجو" شن غارة على واحدة من أكبر منشآت معالجة الغاز الطبيعي جنوب غربي إيران، مشيرة إلى أن العملية جرت بموافقة وتنسيق أمريكي.

وفي السياق، اعتبرت مصادر إسرائيلية لصحيفة "معاريف" أن استهداف البنى التحتية المدنية في إيران يمثل تصعيداً كبيراً في مسار المواجهة.

على الجانب الإيراني، نقلت وكالة "فارس" عن مصدر عسكري وصفه استهداف حقل عسلوية للغاز بـ"جريمة حرب"، مؤكداً أن الرد "لن يتأخر"، ومتوعداً بضرب البنى التحتية للعدو.

من جهته، أعلن محافظ عسلوية إصابة عدة أقسام في حقل "بارس الجنوبي" للغاز جراء ما وصفها بـ"مقذوفات صهيونية أمريكية"، في حين لم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية لحجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجوم.

