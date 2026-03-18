بسبب الحرب في الشرق الأوسط

إندونيسيا تعلق نشر قواتها في غزة

18 مارس 2026 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
قوات إندونيسيا لن تذهب إلى غزة في يونيو

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الإندونيسية براسيتيو هادي، أن بلاده قررت تعليق نشر قواتها في غزة بسبب الحرب المندلعة في الشرق الأوسط.

وأوضح هادي في تصريح للصحافيين بالعاصمة جاكرتا الأربعاء، أن جميع الخطط المتعلقة بإرسال قوات إلى غزة "باتت في وضع الانتظار"، وفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وكانت إندونيسيا قد أعلنت في وقت سابق أن نحو 8 آلاف جندي سيكونون جاهزين للنشر بحلول نهاية حزيران/ يونيو القادم، ضمن إطار "قوة الاستقرار الدولية" التي أُنشئت في سياق خطة غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن البيت الأبيض اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل "مجلس السلام" و"مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية".

 ويأتي نشر "قوة الاستقرار الدولية" ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إندونيسيا #حرب غزة #قوة الاستقرار الدولية

