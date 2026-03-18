الرياض تستضيف اجتماعاً لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبحث أزمة إيران

أعلنت وزارة الخارجية في السعودية أن العاصمة الرياض ستستضيف، مساء الأربعاء، اجتماعاً تشاورياً لوزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، في إطار مساعٍ لبحث أزمة إيران والتطورات المتسارعة في المنطقة.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، واستمرار الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة.

ويأتي اللقاء ضمن تحرّكات دبلوماسية إقليمية ودولية متواصلة لاحتواء تداعيات التصعيد، والضغط باتجاه وقف التدهور الأمني الذي يهدد المنطقة بأكملها.

المصدر / وكالات