طقس فلسطين: أجواء خماسينية وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الأربعاء، خماسينيا غائما بوجه عام جافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبيا فوق المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية و تساقط البرد أحيانا وتكون غزيرة خلال ساعات الليل وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحرخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما بوجه عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70كم/ساعة والبحر مائجا.

الجمعة: يكون الجو غائما بوجه عام وباردا نهارا، وشديد البرودة ليلا حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60كم/ساعة والبحر مائجا.

السبت: يكون الجو غائما بوجه عام وباردا نهارا، وشديد البرودة ليلا وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .

وحذرت الارصاد الجوية خلال الأيام المقبلة مرضى الجهاز التنفسي من زيادة تركيز الغبار في الجو يوم الأربعاء، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة فوق المناطق الشرقية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وشدة سرعة الرياح، ومن ارتفاع موج البحر .

