رويترز: مجتبى خامنئي يرفض مقترحات للتهدئة مع واشنطن

17 مارس 2026 . الساعة 16:01 بتوقيت القدس
...
المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي
متابعة/ فلسطين أون لاين

رفض المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي مقترحات نقلتها دولتان وسيطتان إلى طهران لتهدئة التوتر أو وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

 وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، إن موقف خامنئي الخاص بالثأر من الولايات المتحدة وإسرائيل "حازم وجاد للغاية".

وأشار إلى أن ذلك، جاء خلال أول اجتماع له بشأن السياسة الخارجية، ولم يوضح ما إذا كان الزعيم الأعلى قد حضر الاجتماع شخصياً.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الزعيم الأعلى قال إنه "ليس الوقت المناسب للسلام إلى أن تُجبَر الولايات المتحدة وإسرائيل على الرضوخ وقبول الهزيمة ودفع التعويضات".

 

