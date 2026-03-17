فلكيًا: الجمعة أول أيام عيد الفطر في معظم الدول العربية

17 مارس 2026 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الفطر لعام 1447هـ (2026م) سيوافق يوم الجمعة 20 مارس في غالبية الدول العربية، رغم اختلاف بداية رمضان بين الأربعاء والخميس. وقد تحتفل بعض الدول يوم السبت 21 مارس إذا لم يُرَ الهلال مساء الخميس.

ويحدث الاقتران المركزي للقمر يوم الخميس 19 مارس الساعة 04:23 فجراً بتوقيت مكة، ما يعني أن الهلال الجديد يبدأ بالظهور بعدها. وتُظهر خرائط الرؤية أن معظم الدول العربية ستتمكن من رؤية الهلال بالتلسكوبات أو العين المجردة في ظروف مثالية.

الاختلاف في بداية رمضان بين الدول أدى إلى تفاوت مواعيد العيد: الدول التي بدأت رمضان يوم الأربعاء ستكمل 30 يوماً ليكون العيد يوم الجمعة، بينما الدول التي بدأت الخميس وتُشترط فيها الرؤية البصرية المباشرة قد تؤجل العيد إلى السبت.

وفي مناطق بعيدة مثل نيوزيلندا وبعض الجزر القريبة، قد يكون العيد يوم الأحد إذا اكتمل رمضان 30 يوماً.

الفلكي محمد كاظم حبيب وصف الهلال قائلاً: "الهلال مثل الموكب الذي يشاهده الناس وهم مكتظون، فيراه بعضهم ولا يراه آخرون.. لكنه عبر ولا سبيل لإنكار وجوده".

المصدر / الجزيرة نت
