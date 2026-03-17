مقتل جندي لبناني وإصابة 4 في غارة إسرائيلية على النبطية

قال الجيش اللبناني الثلاثاء إن جنديا لقي حتفه وأصيب أربعة ‌آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية على مدينة النبطية في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش في منشور على "إكس"، أن العسكريين الذين تعرضوا للقصف في أثناء تنقلهم بسيارة ودراجة نارية، نُقلوا إلى المستشفى. وتابع في بيان لاحق أن أحد المصابين لقي حتفه متأثرا بجراحه.

تأتي الغارة وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان، والتي تقول السلطات اللبنانية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 880 شخصا وتشريد أكثر من مليون آخرين.

وسجل الجيش اللبناني خسائر بشرية في الأيام القليلة الماضية، وهو ما شمل واقعة في وقت سابق من الشهر الجاري أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود ‌في غارات إسرائيلية.

وحذر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبنان من أنه قد يواجه خسائر في أراضيه ما لم يتم نزع سلاح حزب الله.

