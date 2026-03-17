إيران تطلب من الفيفا نقل مبارياتها في كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك

أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج أن بلاده تفاوض الفيفا لنقل مبارياتها في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بسبب مخاوف أمنية في ظل الحرب الحالية.

وكان من المقرر أن تلعب إيران في لوس أنجلوس وسياتل، لكن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن واشنطن لا تستطيع ضمان أمن اللاعبين دفعت طهران إلى رفض السفر.

الاتحاد الإيراني أكد أنه لن يخوض المباريات في الولايات المتحدة، ولم يعلّق الفيفا حتى الآن على الطلب، فيما يعتبر نقل المباريات تحدياً تنظيمياً كبيراً قبل انطلاق البطولة في يونيو/حزيران.

وبحسب الاتحاد الآسيوي، لم يُبلَّغ بانسحاب إيران، إلا أن طهران لوّحت بأنها قد تنسحب إذا لم تُنقل مبارياتها إلى المكسيك.

