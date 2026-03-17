4 خرافات شائعة عن الدهون… ماذا تقول الأبحاث الحديثة؟

17 مارس 2026 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
ليست كل الدهون سيئة؛ فالدهون غير المشبعة، مثل الموجودة في زيت الزيتون والمكسرات والأسماك الدهنية، تساهم في تحسين الكوليسترول وتقليل الالتهاب

أثار تحديث التوصيات الغذائية نقاشاً واسعاً حول دور الدهون، بعدما ارتبطت لسنوات بزيادة الوزن وأمراض القلب. لكن خبراء التغذية يؤكدون أن كثيراً من هذه المعتقدات لم يعد دقيقاً.

فيما يلي أبرز 4 خرافات شائعة:

1. تقليل الدهون لأدنى حد هو الخيار الصحي

لم يعد هذا الاعتقاد دقيقاً، إذ تشير الدراسات إلى أن نوع الدهون أهم من كميتها. فاستبدال الدهون بالسكر أو الكربوهيدرات المكررة قد يضر بالصحة أكثر.

2. جميع الدهون ضارة

ليست كل الدهون سيئة؛ فالدهون غير المشبعة، مثل الموجودة في زيت الزيتون والمكسرات والأسماك الدهنية، تساهم في تحسين الكوليسترول وتقليل الالتهاب، بينما يُنصح بالحد من الدهون المشبعة.

3. النحافة تعني صحة جيدة

قد يبدو الشخص نحيفاً لكنه يعاني من دهون حشوية حول الأعضاء، ما يزيد خطر الإصابة بمشكلات مثل السكري وأمراض القلب، فيما يُعرف بظاهرة “النحيف البدين”.

4. كمية الدهون أهم من مكانها

توضح الأبحاث أن موقع الدهون في الجسم أكثر أهمية من كميتها؛ فالدهون الحشوية المرتبطة بمنطقة البطن تُعد الأكثر خطراً مقارنة بالدهون تحت الجلد.

ليست الدهون عدواً مطلقاً، بل يكمن المفتاح في اختيار الدهون الصحية واتباع نظام غذائي متوازن، مع الانتباه إلى الدهون الحشوية بوصفها الأكثر تأثيراً على الصحة.

المصدر / وكالات
#الدهون الحشوية #خرافات شائعة #الدهون المشبعة #أبحاث حديثة

