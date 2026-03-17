طقس فلسطين: ارتفاعٌ ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو يوم الثلاثاء صافيا بوجه عام وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا فوق المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وأن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا إلى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو خماسينيا غائما بوجه عام وجافا ومغبرا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبيا فوق المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق.

وفي ساعات المساء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتكون غزيرة خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية مرضى الجهاز التنفسي من زيادة تركيز الغبار في الجو يوم الأربعاء.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60كم/ساعة والبحر مائجا.

أما الجمعة، فيكون الجو غائما بوجه عام وباردا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60كم/ساعة والبحر مائجا.

