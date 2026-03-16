كتائب حزب الله العراقية تعلن مقتل مسؤولها الأمني أبو علي العسكري

أعلنت كتائب حزب الله العراقية، مساء الاثنين مقتل مسؤولها الأمني أبو علي العسكري، بدون أن تحدّد ظروف ذلك ولا تاريخه.

وقال الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي في بيان “بكل فخر ورضا بقضاء الله وقدره، نزف لكم نبأ استشهاد الحاج أبو علي العسكري إلى جنات الخلد”، مضيفا أن “الحاج أبو مجاهد العساف” سيخلفه مسؤولا أمنيا لكتائب حزب الله.

وقال مسؤول أمني عراقي إن “أبو علي العسكري هو نفسه أبو علي العامري”، أي القيادي الذي قُتل في ضربة فجر السبت في منطقة العَرَصات في وسط بغداد.

وكانت البيانات الرئيسية لكتائب حزب الله تحمل توقيع أبو علي العسكري، وآخرها في السابع من آذار/مارس حين أكّد أن “على الأمربكيين إدراك فداحة جريمة اغتيال (المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية) الإمام (علي) الخامنئي”.

وتُعدّ كتائب حزب الله واحدة من أبرز الفصائل المنضوية ضمن ما يُعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق”، وهي تحالف يتبنى يوميا منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران في 28 شباط/فبراير، هجمات بمسيّرات وصواريخ على “قواعد العدو” في العراق والمنطقة.

وفي المقابل، استُهدفت مقارّ تابعة لفصائل عراقية موالية لإيران تصنّف واشنطن عددا منها “إرهابية”. ولم تؤكد الولايات المتحدة أو "إسرائيل" شنّ هذه الضربات، رغم اتهامهما بذلك.

