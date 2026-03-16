عودة مبابي وبيلينغهام وكاريراس قبل قمة "الاتحاد"

بعدما عاود الفرنسي كيليان مبابي تمارينه الجماعية مع ريال مدريد قبيل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تلقى العملاق الإسباني دفعة كبيرة أخرى مع استعادته خدمات الإنجليزي جود بيلينغهام، وألفارو كاريراس.

وسيسافر اللاعبون الثلاثة مع الفريق إلى إنجلترا، على غرار المدافع النمسوي ديفيد ألابا، ولكن مع استبعاد المشاركة منذ البداية في مباراة الثلاثاء، ولا سيما أن رجال المدرب ألفارو أربيلوا فازوا ذهاباً 3-0 وبانتظارهم مواجهة صعبة في الدوري ضد الجار أتلتيكو مدريد.

وعاد مبابي، الغائب منذ أواخر فبراير (شباط) بسبب التواء في الركبة اليسرى، إلى التمارين الجماعية، الأحد، وظهر في صور ومقاطع فيديو عدة نشرها النادي في الحصة التدريبية بشكل طبيعي للمرة الأولى منذ غيابه عن مواجهة بنفيكا البرتغالي في ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال في 25 فبراير.

وغاب أفضل هداف لريال هذا الموسم (38 هدفاً في 33 مباراة في جميع المسابقات) عن المباريات الخمس الأخيرة لفريقه.

وحسب الصحافة الإسبانية، قد يمنح أربيلوا مهاجمه الفرنسي بعض الدقائق تمهيداً للديربي أمام أتلتيكو مدريد الأحد.

وفي حال تعافيه الكامل من الإصابة، ينتظر أن يلتحق قائد منتخب فرنسا بالمعسكر الدولي المقبل 23- 30 مارس (آذار)، والذي يخوض خلاله فريق ديدييه ديشان مباراتين وديتين أمام البرازيل وكولومبيا في الولايات المتحدة، قبل أقل من 3 أشهر على مونديال 2026.

بالنسبة لبيلينغهام، فقد أصيب بتمزق عضلي في فخذه اليسرى في الفوز على رايو فايكانو في الدوري الإسباني في الأول من فبراير، بينما غاب كاريراس عن لقاء الذهاب ضد سيتي بسبب إصابة عضلية في ربلة ساق اليمنى، وألابا عن الفريق منذ أوائل مارس الحالي بسبب إصابة في ربلة الساق أيضاً.

