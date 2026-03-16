طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا واحتمال سقوط أمطار خفيفة متفرقة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الطقس يوم الاثنين غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا خاصة في المناطق الجبلية.

وأشارت الأرصاد إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد حتى ساعات الظهيرة، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ وباردًا إلى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وجافًا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو لطيفًا فوق المناطق الجبلية ودافئًا في بقية المناطق. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، يكون الجو غائمًا بوجه عام وجافًا ومغبّرًا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو حارًا نسبيًا فوق المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق. وفي ساعات المساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، وتكون غزيرة خلال ساعات الليل. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائمًا بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع توقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، والبحر مائج.

المصدر / فلسطين أون لاين