قاسم: مجزرتا غزة والضفة استكمالًا لحرب الإبادة ضد شعبنا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، يوم الأحد، أن الاحتلال المجرم ارتكب مجزرة "مروّعة" في قطاع غزة، بعدما أقدم على قتل أربعة مواطنين، بينهم سيدة حامل، إثر قصف منزلهم، في خرقٍ فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال قاسم في تصريحات صحفية، تابعتها "فلسطين أون لاين"، إن ارتكاب هذه المجزرة المروعة يتزامن مع جريمة طمون في نابلس، التي ارتقى فيها أربعة أفراد من عائلة واحدة (الأب والأم وابناهما)، مما يؤكد من جديد توجّه حكومة الاحتلال نحو مواصلة سياسة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.

وأكد أنّ الرد على سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال المجرم يجب أن يكون عبر الإسراع في توحيد الموقف الفلسطيني، والعمل على بناء استراتيجية مواجهة حقيقية لهذه السياسة، وصياغة برنامج عمل وطني موحّد يستند إلى مشروع مقاومة الاحتلال وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مجزرة مروعة بحق عائلة من بلدة طمون جنوب طوباس شمال الضقة الغربية، راح ضحيتها المواطن خالد بني عودة وزوجته وعد بني عودة، وطفليهما محمد وعثمان.

وفي قطاع غزة، استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة، صباح يوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة السوارحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة بوتيرة شبه يومية، في خرق متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025.