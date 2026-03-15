خبير إسرائيلي: الصواريخ العنقودية الإيرانية تسبب أضرارًا جسيمة في "إسرائيل"

أفاد خبير إسرائيلي، الأحد، بأن الصواريخ العنقودية التي تطلقها إيران تتسبب بأضرار جسيمة في المباني والسيارات، وتؤدي إلى اندلاع حرائق وحفر في الطرق.

وقال أهارون غودينر، القائد السابق لسلطة الإطفاء والإنقاذ لدولة الاحتلال في منطقة رمات غان، إن هذه الصواريخ تنشطر في الجو على ارتفاعات شاهقة، وتسقط في نطاق يصل عرضه إلى كيلومترات. وأضاف أن القنابل العنقودية، التي يتراوح وزن كل منها بين 3 و5 كيلوغرامات، قد تتسبب بانهيار المباني أحادية الطابق، بينما يعتمد تأثيرها على المباني متعددة الطوابق على موقع وسقوط القنبلة.

وحذر غودينر من الاقتراب من الشظايا وبقايا الانفجارات، ومن التوقف تحت الجسور أثناء صفارات الإنذار، مشيرًا إلى أن ذلك قد يعرض السيارات وخطوط المرور لخطر الانهيار.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن إيران أطلقت مؤخرًا نحو 250 صاروخًا على "إسرائيل"، نصفها تقريبًا يحمل قنابل عنقودية، في ظل استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي والأمريكي على إيران منذ 28 فبراير الماضي، والذي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا والجرحى.