نائب أردني: إغلاق الأقصى انتهاك غير مبرر لا يمكن السكوت عنه

غزة/ عبد الله التركماني:

قال النائب الأردني خميس عطية إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين منذ نحو أسبوعين يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدينية للمسلمين، ويأتي في توقيت حساس للغاية خلال العشر الأواخر من رمضان، التي تحمل خصوصية دينية وروحية كبيرة في نفوس المصلين حول العالم.

وأكد عطية لصحيفة "فلسطين" أن هذا الإغلاق المتعمد لا يمكن اعتباره مجرد إجراء أمني، بل جزء من مخطط ممنهج لتهويد المسجد الأقصى، مستغلًا الانشغال الإقليمي بالحروب والصراعات لتمرير السياسات الإسرائيلية الرامية إلى التدنيس والعبث بالمقدسات، بما في ذلك السماح لعصابات الهيكل المزعوم بالدخول إلى ساحاته.

ورأى النائب الأردني أن حرمان المسلمين من الصلاة في الأقصى خلال هذه الأيام المباركة يعد جريمة دينية وأخلاقية واستهدافًا مباشرًا لمشاعر الملايين حول العالم، مؤكدًا أنه "لا يجوز السكوت عنها".

وأشار عطية إلى أن الإغلاق يعكس نية الاحتلال في فرض السيطرة تدريجيًا على المسجد الأقصى وتقويض مكانته الدينية والتاريخية، مشددًا على أن القدس والأقصى جزء أصيل من عقيدة المسلمين، وأولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، ويجب حمايتها بكل الوسائل الممكنة.

وأضاف: "المسجد الأقصى ليس مجرد مكان للصلاة، بل رمز ديني وتاريخي وثقافي لا يمكن التفريط فيه أو السماح بالمساس به تحت أي ذريعة".

وحث عطية المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف الانتهاكات، مؤكدًا مسؤولية المملكة الأردنية الهاشمية في الحفاظ عليه كمقدس إسلامي، وقال: "نعلم أن الأقصى يتعرض للتهويد وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، وسيبقى الأردن يتحمل مسؤوليته كصاحب الوصاية على الحرم المقدسي".

كما شدد على مسؤولية السلطة الفلسطينية تجاه المسجد الأقصى، خصوصًا في ظل التطورات الإقليمية الجارية، وقال: "على الأردن وفلسطين أن يقفا صفًا واحدًا لحماية المقدسات، وعدم السماح بأن تصبح الانتهاكات والتعديات أمرًا واقعًا، فالمسجد الأقصى قضية كل مسلم في كل مكان".

واختتم عطية تصريحه بالقول: "ندعو جميع المسلمين في الداخل والخارج إلى رفع الصوت والمطالبة بفتح المسجد الأقصى فورًا أمام المصلين، وتوجيه رسالة قوية للاحتلال بأن محاولات تغيير الوضع التاريخي والديني لن تمر، وأن الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم سيبقون على العهد بالدفاع عن هذه البقعة المباركة مهما كانت التحديات".

المصدر / فلسطين أون لاين