انتحار ابنة وزيرة المستوطنات الإسرائيلية.. ومواقع عبرية تتحدث عن أسباب صادمة

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بالعثور على ابنة وزيرة المستوطنات في الحكومة الإسرائيلية Orit Strook متوفاة داخل منزلها في شمال "إسرائيل" مساء أمس السبت، في حادثة أثارت تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام ومنصات التواصل.

وذكرت صحيفة The Times of Israel أن شوشانا، البالغة من العمر 34 عاماً، عُثر عليها ميتة في منزلها، دون أن تكشف التقارير الأولية تفاصيل دقيقة عن ظروف الوفاة.

ونعت الوزيرة المتطرفة ابنتها في منشور عبر حسابها على موقع Facebook، حيث كتبت: "بقلب مكسور نودّع ابنتنا الحبيبة شوشانا".

من جهتها، باشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحقيقاً في ملابسات الحادثة، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن التحقيقات الأولية لا ترجّح وجود شبهة جنائية.

في المقابل، تداولت مواقع ومنصات عبرية روايات تزعم أن شوشانا كانت قد تحدثت في مناسبات سابقة عن تعرضها لاعتداءات جنسية مرتبطة بطقوس دينية، واتهمت فيها أفراداً من عائلتها وحاخامات، وهو ما ربطته تلك المنصات بقرارها إنهاء حياتها.

وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية الإسرائيلية، في ظل استمرار التحقيقات لمعرفة الملابسات الكاملة للوفاة.

