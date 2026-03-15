خروقات إسرائيلية متواصلة.. 3 شهداء من عائلة واحدة في قصف استهدف مخيم النصيرات

استشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة، صباح يوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة السوارحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهداء هم كامل عياش، وزوجته حليمة عياش، ونجلهما أحمد كامل عياش، وذلك إثر قصف إسرائيلي طال المنطقة.

ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة بوتيرة شبه يومية، في خرق متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، أن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بلغت 658 شهيداً و1741 مصاباً، إضافة إلى تسجيل 756 حالة انتشال.

وأوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سبعة شهداء و13 مصاباً، مشيرة إلى إضافة 91 شهيداً إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء منذ بداية آذار/مارس الجاري.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وصعوبة الأوضاع الميدانية.

