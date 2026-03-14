استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بهجوم صاروخي

تعرضت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، صباح السبت، لهجوم صاروخي، مخلفا بعض الأضرار، بحسب ما أفادته وكالة أسوشييتد برس.

وشوهد دخان كثيف يتصاعد من داخل مجمع السفارة، فور الإبلاغ عن ضربة صاروخية، بحسب الوكالة الأمريكية.





وأشارت الوكالة، نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن صاروخا ضرب مهبط هليكوبتر داخل السفارة.

في حين، أبلغ مصدر أمني مطلع، موقع "شفق نيوز" العراقي المحلي، بـ”تدمير منظومة (السي رام) التابعة للسفارة الأمريكية بالكامل، إثر استهدافها الأخير”.

ولم يصدر تعقيب رسمي من الجانب الأمريكي أو العراقي بشأن الهجوم.





والأحد، دعت السفارة، في بيان، رعايا الولايات المتحدة في العراق إلى مغادرته "في أقرب وقت"، في ظل استمرار ما قالت إنها "تهديدات من إيران".

وآنذاك، أعلنت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، تنفيذ 24 عملية عسكرية استهدفت قواعد أمريكية في العراق والمنطقة خلال يوم واحد.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه "إسرائيل". كما تستهدف إيران مصالح أمريكية في دول عربية حسب قولها.

المصدر / وكالات