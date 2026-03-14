إصابات في هجوم المستوطنين على قرية كيسان شرق بيت لحم

أصيب أربعة مواطنين بالرصاص والضرب، يوم السبت، جراء هجوم شنه مستوطنون على قرية كيسان شرق بيت لحم، كما استولوا على العشرات من رؤوس الأغنام تعود لأحد المواطنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين في القرية المذكورة، وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص، فيما تعرض آخران للضرب، ووصفت الإصابات جميعها بالمتوسطة.

وأضاف أن المستوطنين استولوا كذلك على نحو 100 رأس من الأغنام تعود للمواطن عطا الله إبراهيم عبيات، في إطار الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في برية كيسان.

ووثّق مركز معلومات فلسطين "معطى" 966 انتهاكًا للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع الماضي.

ومن جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1965 اعتداء، خلال شباط الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستيطاني" أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1454 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 511 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات الخليل بـ421 اعتداء ثم نابلس بـ 340 اعتداء ورام الله والبيرة بـ 320 اعتداء والقدس بـ 210 اعتداء.





