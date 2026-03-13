966 انتهاكًا إسرائيليًا في الضفة خلال الأسبوع الماضي

وثّق مركز معلومات فلسطين "معطى" 966 انتهاكًا للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح المركز، يوم الجمعة، أن أربعة مواطنين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال، وأصيب 54 آخرين بجروح متفاوتة خلال الاقتحامات والمواجهات التي اندلعت في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت 82 حالة اعتقال في مناطق مختلفة من الضفة، ترافقت مع 174 مداهمة للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إضافة إلى 7 حالات استيلاء على منازل وتحويل بعضها إلى نقاط عسكرية.

وسجّل المركز 141 اقتحامًا لمدن وبلدات ومخيمات الضفة خلال الأسبوع الماضي، ترافقت مع انتشار مكثف للجنود في الأحياء السكنية وإغلاق طرق وتنفيذ عمليات تفتيش واسعة.

وأوضح أن الضفة شهدت 23 حادثة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال خلال عمليات الاقتحام أو عند الحواجز العسكرية.

ووثّق المركز 23 حالة تدمير لممتلكات الفلسطينيين، إلى جانب 164 حالة مصادرة لممتلكات شملت مركبات ومعدات وأراضٍ زراعية.

وأفاد بأن الاحتلال أقام 111 إجراء تضييق عبر الحواجز العسكرية المنتشرة على مداخل المدن والقرى، إضافة إلى 100 حالة إغلاق لطرق ومناطق مختلفة، ما أعاق حركة المواطنين والتنقل بين المحافظات.

وشهد الأسبوع الماضي 42 اعتداءً نفذه مستوطنون ضد المواطنين وممتلكاتهم، شملت الاعتداء بالضرب، وتخريب الأراضي الزراعية، وإحراق مسجد، ومحاولات السيطرة على أراضٍ في عدة مناطق.

وفيما يتعلق بالمقدسات، سجّل المركز 6 انتهاكات بحق المقدسات في إطار الاعتداءات المستمرة التي تستهدف الأماكن الدينية في الأراضي الفلسطينية.

ورصد المركز 5 أنشطة استيطانية جديدة، تمثلت في أعمال تجريف وتجهيز أراضٍ ونصب بؤر استيطانية، في محاولة لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض في الضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين