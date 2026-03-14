إيران: شهداء في إيوان وخزاب وحرس الثورة يستهدف مواقع الاحتلال في حيفا والجولان والجليل

دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ15 على التوالي، فيما شن الحرس الثوري الإيراني موجة هجمات متتالية هزت مواقع متعددة للاحتلال الإسرائيلي.

العدوان على إيران

أعلن نائب محافظ إيلام الإيرانية عن استشهاد 6 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفل رضيع، إثر استهداف منزل سكني في مدينة إيوان الواقعة غربي البلاد.

وأكدت وكالة تسنيم عن نائب محافظ المحافظة المركزية استشهاد 6 أشخاص، وإصابة 7 في هجوم أمريكي إسرائيلي على قرية خزاب.

وأفادت إدارة الطوارئ في محافظة أذربيجان الشرقية باستهداف وحدتين صناعيتين غربي مدينة تبريز، بالإضافة إلى قصف مواقع عسكرية في ضواحي المدينة، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين.

وبالتزامن مع ذلك، أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع سلسلة انفجارات عنيفة ومتتالية في المدينة.

عمليات حرس الثورة

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تنفيذ الموجة الـ48 من عملية "وعد صادق 4" بالتعاون مع حزب الله.

واستهدفت هذه الموجة مواقع الاحتلال في الجليل والجولان السوري المحتل وحيفا، إضافة إلى قواعد القوات الأميركية في المنطقة.

وأعلن حرس الثورة أيضاً أنه في إطار عمليات رصد واعتراض الطائرات المسيّرة، تمكنت منظومات الدفاع الجوي لحرس الثورة من تتبع وتدمير 112 طائرة مسيّرة من مختلف الأنواع القتالية والاستطلاعية والانتحارية منذ بداية الحرب على إيران.

وأشار إلى أنه خلال الساعات الماضية تم تدمير طائرتين مسيرتين من نوع MQ-9 في فيروز آباد وبندر عباس، وطائرة أخرى في أجواء تبريز.

وذكر أن الموجات السابقة للعملية، بما في ذلك الموجة الـ45 والموجة الـ46، استهدفت مواقع أميركية وإسرائيلية بدقة.

وفي تفاصيل الموجة 46 قال حرس الثورة إنها "استهدفت مراكز وقوات العدو الأميركي والصهيوني". حيث جرى تحديد واستهداف 10 مواقع اختباء وإقامة في الأراضي المحتلة، إضافة إلى 3 مواقع تجمع واختفاء أميركية في المنطقة.

وشملت أهداف العملية 7 مواقع في "تل أبيب"، نقطتان في "ريشون لتسيون"، نقطة واحدة في "شهام" في الأراضي المحتلة، و3 مواقع تجمع لقادة القوات الأميركية في قواعد الملك سلطان، فيكتوري، وكردستان العراق، وتم استهدافها بصواريخ وطائرات مسيرة.

