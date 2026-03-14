طقس فلسطين: خماسيني ومغبر وسقوط أمطار على بعض المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الج يوم السبت، خماسينيا ومغبراً وغائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على بعض المناطق من البلاد، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 50-60 كم/ساعة والبحر مائج.

ويستمر الأحد تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً،وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 50-60 كم/ساعة والبحر مائج.

المصدر / فلسطين أون لاين