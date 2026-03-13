"حبة اليقظة".. كيف يهيئ سلاح الجو الإسرائيلي طياريه لقصف إيران؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير عبرية، عن تصاعد الجدل حول استخدام دواء منشّط يحمل اسم "مودافينيل" يتناوله طيارو سلاح الجو للحفاظ على اليقظة، خاصة قبل الطلعات الجوية لقصف أهداف في إيران

وأفادت صحيفة غلوبس، نقلاً عن مصادرها، أن استخدام الدواء في صفوف جيش الاحتلال لا يقتصر على الطيارين، بل يُستخدم أيضاً من قبل جنود آخرين، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحفاظ على اليقظة، مثل النوم الكافي، والتغذية الجيدة، والتدريبات المخصّصة للمهمة".

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الطلعات الجوية البعيدة والمتواصلة إلى إيران لا تعتمد فقط على القدرات الطبيعية للطيارين الإسرائيليين، إذ يزودهم سلاح الجو بمواد منبّهة تساعدهم على الحفاظ على اليقظة وتحسين الأداء.

وكشف مسؤول رفيع في الجيش عن منظومة علمية كاملة تتيح ذلك، وتشمل أيضاً حساسات بيومترية تُصدر إنذاراً عندما يبدأ الجسم بالاستسلام للتعب.

كما تبيّن أن قوات البرّ تتبنّى هذه المنظومة أيضاً. وتطرق المسؤول إلى ما يجري خلف الكواليس في الحرب العلمية والتكنولوجية ضد التعب، معتبراً أن السلاح الذي اعتمد سابقاً على قدرة تحمّل مقاتليه، يستخدم اليوم خوارزميات، ومراقبة بيولوجية متقدّمة، وبروتوكولات طبية كانت مصنّفة حتى الآن بسرية عالية.

وكشف باحثون من جامعة حيفا والمركز للطبّ الجوي التابع للجيش الإسرائيلي، في بحث نُشر في يونيو/ حزيران 2025، أن قدرات الانتباه والتنظيم الإدراكي لدى طياري المقاتلات تهبط بنسبة 70% بعد 24 ساعة من دون نوم.

ولسدّ الفجوة بين الأداء العملياتي المطلوب وبين القيود الفسيولوجية، يعتمد سلاح الجو على طبقتين من الحماية الدوائية: الكافيين، كمكمّل غذائي يُباع من دون وصفة طبية، وبروفيجيل (مودافينيل).

ويكشف مسؤول عسكري أن المودافينيل مستخدم في الجيش الإسرائيلي بشكل واسع منذ سنوات طويلة، ليس فقط في سلاح الجو، بل أيضاً في العديد من الوحدات القتالية الأخرى.

وعن الآثار الجانبية، يشير التقرير إلى أن مودافينيل قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل ارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب والصداع والغثيان والدوار والقلق. كما قد يعاني بعض الطيارين من صعوبة في النوم بعد انتهاء المهمات.

ويؤكد أطباء أن هذا الدواء لا يمكنه تعويض الحاجة الطبيعية للجسم إلى النوم، إذ يبقى النوم ضروريا لإصلاح الأنسجة والتخلص من السموم الأيضية (مواد ضارة تنتج عن عمليات الجسم الحيوية) في الجسم.

يوضح التقرير أن استخدام مودافينيل يخضع لإجراءات محددة داخل سلاح الجو، ولا يستخدم بشكل فردي أو عشوائي. ويقرر أطباء الطيران استخدامه في ظروف عملياتية محددة عندما يكون من الصعب الحصول على قسط كاف من النوم قبل المهمة.

ويؤكد الخبراء أن مودافينيل لا يعد بديلا عن النوم، بل أداة تستخدم في ظروف عملياتية محددة للمساعدة على الحفاظ على اليقظة خلال المهمات الجوية الطويلة.