في يوم القدس العالميِّ... حماس تدعو إلى توحيد جهود الأمَّة لمواجهة مخطَّطات الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الجمعة، من تصعيد حكومة الاحتلال الفاشية عدوانها ضدّ القدس والأقصى، داعية إلى توحيد جهود الأمة في مواجهة مخططات العدو في يوم القدس العالمي.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن يوم القدس العالمي هذا العام يأتي في ظل تصعيد الاحتلال عدوانه ومخططاته ضدّ المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

طالع المزيد: في يوم القدس... مظاهرات مليونيَّة في طهران بحضور علنيّ لكبار القادة الإيرانيين



وأشار البيان، إلى مواصلة حكومة الاحتلال مخططاتها التهويدية والاستيطانية في القدس، وإغلاق أبواب الأقصى في وجه المصلّين، ومنع المرابطين من الوصول إليه والاعتكاف فيه خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأضافت الحركة، "في يوم القدس العالمي تتكشّف طبيعة الصراع بوضوح؛ إذ تتزامن الحرب والتصعيد في المنطقة مع تصعيد خطير في فلسطين، وصل حدَّ إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلّين في شهر رمضان لأول مرة منذ عام 1967".

وأكد البيان، على أن ما يجري في المسجد الأقصى ليس أحداثًا متفرقة، بل حلقات في مشروعٍ واحد يستهدف كسر إرادة شعوب المنطقة وتحطيم عناصر الممانعة والمقاومة في الأمة، تمهيدًا لفرض وقائع تخدم أوهام المشروع التوسعي وأساطيره المزعومة.

واعتبرت الحركة، أن يوم القدس العالمي، الذي يأتي هذا العام في ظل الحرب الصهيونية الأمريكية، فرصةً لتوحيد جهود الأمة وتعزيز العمل المشترك الداعم لصمود المقدسيين والمرابطين والمدافعين عن القدس والأقصى.

وشدد حركة حماس، أن الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى والانتصار لهما وحمايتهما من خطر الاحتلال وعدوانه وجرائمه مسؤوليةٌ مشتركة تجتمع حولها الأمة العربية والإسلامية: قادةً وزعماء، حكوماتٍ وشعوباً، مؤسساتٍ ومنظماتٍ.

طالع المزيد: سابقةٌ خطيرة.. الجمعة اليتيمة في المسجد الأقصى بلا مصلين

كما وأكدت أن القدس ليست تفصيلاً في معادلة السياسة أو ورقةً في حسابات المصالح، بل هي بوصلة الحق في هذه الأمة، وفلسطين ستبقى معيار العدالة الذي تنكشف عنده المواقف وتُختبر فيه الإرادات، حتى تحقيق تطلعات الشعب في التحرير والعودة.