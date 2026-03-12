فلسطين أون لاين

بالفيديو إطلاق نار عند كنيس يهودي بميشيغان الأمريكية

12 مارس 2026 . الساعة 21:28 بتوقيت القدس
صورة من حادث إطلاق نار عند كنيس يهودي
وكالات/ فلسطين أون لاين

شهد كنيس "تمبل إسرائيل" في ضواحي ديترويت بميشيغان الأمريكية حادث إطلاق، نار يوم الخميس، حيث اقتحمت شاحنة المبنى وارتفعت أعمدة الدخان من سطحه، مما استدعى تدخلا واسعا من الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وأكد مصدر مطلع لوكالة أسوشيتد برس أن المشتبه به في الهجوم قد قُتل. ولم يقدم المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تفاصيل إضافية لأنه ليس مخولاً بمناقشة التحقيق الجاري علنيا، مشيرا إلى أنه لم ترد تقارير عن إصابة أي شخص آخر.

وذكر كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي على موقع “إكس” أن “عناصر المكتب متواجدون في الموقع بالتعاون مع شركائنا في ميشيغان ويتعاملون مع الحادث”، فيما أظهرت لقطات من الموقع عشرات سيارات الشرطة تحيط بالكنيس أثناء الاستجابة للحادث.

بدوره، أعلن الاتحاد اليهودي في ديترويت إغلاق جميع المؤسسات والمنظمات اليهودية في المنطقة بشكل احترازي، إلى حين اتضاح طبيعة الحادث.

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي:"نحن على علم بوقوع حادث أمني في معبد إسرائيل، وقوات الأمن تستجيب حالياً للحادث. تخضع مؤسساتنا اليهودية لإجراءات إغلاق احترازية، ونطلب من أفراد المجتمع الابتعاد عن المنطقة في الوقت الراهن".

وقال قائد شرطة مقاطعة أوكلاند بولاية ميشيغان، مايكل بوشارد، إن المسؤولين لم يحددوا هوية المشتبه به، وإنه من السابق لأوانه تحديد أي دافع، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

#واشنطن #أمريكا #الولايات المتحدة #كنيس يهودي #ميشيغان

