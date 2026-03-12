حماس: عمليَّتا "رمات غان" و "زعترة" تعكسان الغضب الشَّعبيُّ ضدَّ الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء يوم الخميس، عملية الطعن التي وقعت في رمات غان، وما تلاها من عملية دهس عند مفرق زعترة جنوب نابلس.

وأكدت الحركة، في بيان صحافي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخةً عنه، أن العمليتين تعكسان حالة الغضب المتصاعدة بوجه جرائم الاحتلال المتواصلة وعدوانه المستمر ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

طالع المزيد: إصابة قيادي بحزب "شاس" بعمليَّة طعن وسط فلسطين المحتلَّة



وقالت الحركة، إن سياسات الاحتلال القائمة على القمع والاستيطان والإرهاب وإغلاق وتهويد المسجد الأقصى المبارك لن تمر دون رد، مضيفةً أن شعبنا الفلسطيني قادر على إيصال رسالته ولن يصمت على جرائم الاحتلال.

كما وشددت على أن استمرار عدوان الاحتلال وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية، لن يحقق للاحتلال الأمن أو الاستقرار، بل سيزيد من حالة الغليان الشعبي ويؤدي إلى مزيد من المواجهة والتصدي.

طالع المزيد: شهيدان برصاص الاحتلال بدعوى "عملية دهس" قرب حاجز زعترة



ودعت حركة حماس، أبناء شعبنا في كل أماكن وجودهم إلى تعزيز حالة الوحدة الميدانية وتصعيد المقاومة بكل أشكالها، حتى انتزاع حقوق شعبنا وحريته.

أعلنت قناة كان العبرية، ظهر يوم الخميس، عن عملية طعن في "رمات غان"، أسفرت عن إصابة عضو في مجلس بلدية بني براك.

وأكدت التقارير العبرية، إصابة مستوطن بجراح خطيرة بعملية طعن في "رمات غان" وسط فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن المصاب شخصية بارزة من حزب "شاس".

وبعد وقت قصير، استشهد فلسطينيان، يوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس قرب حاجز زعترة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق النار تجاه مركبة بداخلها شابين فلسطينيين في مفرق زعترة بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس، مما أدى إلى استشهادهما على الفور، فيما لم تتمكن المصادر من تحديد هويتهما.