شهيدان برصاص الاحتلال بدعوى "عملية دهس" قرب حاجز زعترة

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد فلسطينيان، يوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس قرب حاجز زعترة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق النار تجاه مركبة بداخلها شابين فلسطينيين في مفرق زعترة بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دعس، مما أدى إلى استشهادهما على الفور، فيما لم تتمكن المصادر من تحديد هويتهما.

وزعم جيش الاحتلال، أن فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار استهدفت قواته، قرب (زعترة)، شمالي الضفة الغربية".

وقال في بيانه، إن "مسلحين حاولا تنفيذ عملية دهس مدمجة بإطلاق نار باتجاه قوات الجيش في محيط مفرق ’تفواح’".