إصابة قيادي بحزب "شاس" بعمليَّة طعن وسط فلسطين المحتلَّة

12 مارس 2026 . الساعة 15:55 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت  قناة كان العبرية، يوم الخميس، عن عملية طعن في "رمات غان"، أسفرت عن إصابة عضو في مجلس بلدية بني براك.

وأكدت التقارير العبرية، إصابة مستوطن بجراح خطيرة بعملية طعن في "رمات غان" وسط فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن المصاب شخصية بارزة من حزب "شاس".

وأكدت مصادر أخرى، أن عملية الطعن في وسط فلسطين المحتلة، استهدفت رئيس المجلس الديني في "رمات غان" المحامي "جدليا بن شمعون" وحالته حرجة جدًا.

وحول هوية المنفذ، نقلت المصادر، أن منفذ عملية الطعن هو شاب فلسطيني من قرية جت في الداخل المحتل ويبلغ من العمر 20 عامًا.

 

