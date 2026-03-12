المرشد الإيراني خامنئي: لن نتراجع عن الانتقام وسنستمر في استهداف القواعد الأمريكية

أكد المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، في أول بيان رسمي له، أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن الرد على ما وصفه بالجرائم التي ارتكبها العدو، ولا سيما استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، محذراً من أي محاولات لتجزئة البلاد أو تقويض سيادتها.

وشدد خامنئي في كلمة مسجلة بثت عبر وسائل الإعلام، الخميس، على ضرورة استخدام جميع الإمكانات الوطنية لإغلاق مضيق هرمز وإحباط أي مخططات للعدو في المنطقة.

وأوضح خامنئي أن الهجمات التي تعرضت لها إيران من قواعد العدو في دول الجوار تُجبر القوات الإيرانية على الرد، مؤكداً أن استهداف طهران يقتصر على القواعد العسكرية الأمريكية فقط، ولا يشمل أي دول أخرى في المنطقة.

وأكد المرشد أن كل شهيد من أبناء الشعب الإيراني سيكون له انتقام خاص، مؤكداً أن ضربات قواته أخرجت العدو من وهم إمكانية السيطرة على البلاد وتقسيمها.

كما شدد على دور الشعب في مواجهة كل مخططات الأعداء، داعياً المواطنين إلى الحضور بقوة في جميع الميادين، والإسهام في إفشال أي محاولات للعدو، معتبراً جبهة المقاومة جزءاً لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية، ومثنياً على جهود مقاتلي المقاومة في العراق ولبنان، فيما وصف حزب الله بالمضحي لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم جميع العوائق.

كذلك أثنى المرشد الإيراني على اليمن قائلا: اليمن الشجاع المؤمن لم يتخل عن الدفاع عن الشعب المظلوم في غزة.

وفي شأن منفصل، ورغم التحذيرات، أشار خامنئي إلى أن إيران لا تزال مستعدة لإقامة علاقات بناءة وقائمة على الصداقة مع جميع دول الجوار، مؤكداً أن مواجهة القواعد الأمريكية تأتي دفاعاً عن دماء شعبه، وأن بلاده ستواصل هذه العمليات ما دامت تهدد مصالحها الوطنية وأمنها الإقليمي.

وشدد على إيران ستحصل على التعويضات من العدو بأي حال "وإن امتنع فسندمر ممتلكاته بالقدر نفسه"، مضيفا: "لا بد أن دول المنطقة أدركت أن ادعاء أمريكا بإقامة السلام لم يكن سوى كذبة".

كما وشدد بقوله: لا شك أن تعاون قوى جبهة المقاومة يقرب طريق الخلاص من الفتنة الصهيونية، مؤكدا بالقول: يجب التحرك في جميع الميادين الرخوة للأعداء.

ونوه المرشد الإيراني بقوله إلى إنه إذا استمر الوضع الحربي سيتم تفعيل جبهات لا يملك العدو فيها خبرة.

المصدر / فلسطين أون لاين